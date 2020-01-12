محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بإصلاح كافة العيوب التي حدثت بالطرق نتيجة تأثرها بالأمطار الغزيرة والنوات التي تعرضت لها المدينة خلال الأسابيع الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف بالشوارع الرئيسية والفرعية.
شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الكاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وسهولة الحركة المرورية.
حضر الاجتماع كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، والمهندسة أمل محمد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية يوجه بإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.