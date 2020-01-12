محافظ الإسكندرية يوجه بإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بإصلاح كافة العيوب التي حدثت بالطرق نتيجة تأثرها بالأمطار الغزيرة والنوات التي تعرضت لها المدينة خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف بالشوارع الرئيسية والفرعية.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الكاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وسهولة الحركة المرورية.

حضر الاجتماع كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، والمهندسة أمل محمد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.