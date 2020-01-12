محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):
تعرضت قاعدة بلد الجوية العسكرية جنوبي محافظة صلاح الدين إلى قصف بالصواريخ مساء اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج في نبأ عاجل لها أن قاعدة بلد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ كاتيوشا اليوم.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية، حسبما ذكرت "السومرية نيوز"العراقية.
وهذا هو القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها الخميس الماضي.
وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات أف 16 العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر قاعدة بلد الجوية العراقية تتعرض لقصف صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.