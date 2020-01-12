لجهودهم في كسح الأمطار.. صرف مكافأة للعاملين بشركة الصرف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أمر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الأحد، بصرف مكافأة للعاملين بشركة الصرف الصحي، ممن عملوا في الشارع أثناء النوة وموجة الطقس السيئ، وذلك لجهودهم في كسح مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، لمناقشة وضع منظومة الصرف الصحي.

شدد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء بالتواجد باستمرار وسط الأهالي في الشارع لحين حل أي مشكلة وخاصة خلال النوات، مؤكدًا أن رؤساء الأحياء مسؤولين مع شركة الصرف الصحي لحل مشكلات الصرف التي تطرأ بأحيائهم.

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وكلف الشريف سكرتير عام المحافظة بمتابعة إزالة التعديات على أراضي شركة الصرف الصحي بمنطقة أبيس الثانية والتي تقدر بـ 400م2.

طالب المحافظ شركة الصرف الصحي بدراسة أوجه القصور خلال النوة الماضية وإيجاد حلول سريعة ومخاطبة الجهات المعنية لبحث عدم استيعاب شبكة الصرف الحالية لكميات الأمطار.

من جانبه، استعرض رئيس شركة الصرف الصحي أسباب تجمع المياه في بعض الأماكن والتي تضمنت عدم تواجد شبكات صرف مياه أمطار ببعض الأماكن، واختلاف في مناسيب الأسفلت، مع عدم قدرة شنايش وأقطار الشبكات لأمطار غزيرة.

حضر الاجتماع كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.​