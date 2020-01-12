بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأحد، علاقات الصداقة الأحد، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات وفرص تنميتها ودعمها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط . المتبادلة للبلدين وشعبيهما وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الأندونيسى التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.