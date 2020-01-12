ولى عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الأندونيسى التعاون الثنائي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، اليومالأحد، علاقات الصداقة
والتعاون بين البلدين وإمكانات وفرص تنميتها ودعمها في المجالات كافة بما يحقق المصالحالمتبادلة للبلدين وشعبيهما وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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