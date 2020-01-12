مصدر عسكري: "النصرة" تشن هجومًا صاروخيًا على أحياء في حلب

أفاد مصدر عسكري مطلع لقناة روسيا اليوم ، اليوم الأحد، بأن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى وفقا لقناة روسيا اليوم . سقوط قتلى وفقا لقناة روسيا اليوم . وقال المصدر إن فصائل "جبهة النصرة" استهدفت بأكثر من 40 قذيفة هاون وصاروخا أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة. والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة. وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، وذكر أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية.

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