الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة تحمل قذائف هاون

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب طرابلس وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط . وقالت الكتيبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها ـ إن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد إختراقا للهدنة.

وأضافت أنه تم إسقاطها من قبل "سرية الشهيد عبد الله العتيري" التابعة للكتيبة 128 مشاة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن أمس السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شريطة إلتزام الطرف الآخر بالهدنة. التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها ـ إن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد إختراقا للهدنة.وأضافت أنه تم إسقاطها من قبل "سرية الشهيد عبد الله العتيري" التابعة للكتيبة 128 مشاة.وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن أمس السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شريطة إلتزام الطرف الآخر بالهدنة.

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