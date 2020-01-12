الرئيس الأمريكي يحذر قادة إيران من قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة إيران مما وصفه بـ "قتل المتظاهرين"، بعد اندلاع سلسلة من التظاهرات المناهضة للحكومة بالعاصمة الإيرانية طهران وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووجه ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة" تويتر"، اليوم الأحد، حديثه إلى قادة إيران قائلا : "لا تقتلوا المتظاهرين لديكم،
واندلعت عدة تظاهرات في طهران أمس السبت أمام جامعة أميركبير بسبب تأخر السلطات الإيرانية في الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة عن طريق الخطأ.
وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.
واعترفت هيئة الأركان الإيرانية بإصابة الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار الإمام خميني بطهران عن طريق الخطأ.
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