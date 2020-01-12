وزير الإعلام السوداني: شعوب إفريقيا عانت كثيرا وتستحق أن تنعم بثروات بلادها

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، إن الشعوب الأفريقية عانت كثيرا في وقت كانت تستحق فيه أن تنعم بثروات بلادها، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا مهما في هذا المجال.

ودعا فيصل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث لاتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا الذي انطلق في الخرطوم اليوم الأحد، إلى مشاركة أوسع في عضوية الاتحاد ليكون منبرا للعمل الإفريقي المشترك، مضيفا أن الإعلام الإفريقي يمثل رأس الرمح في تلاحم الشعوب الإفريقية والتعرف علي بعضها البعض.

وأشار وزير الثقافة والإعلام السوداني، إلى مشاكل واجهها الإعلام الإفريقي بسبب الخضوع للقرار الحكومي، موضحا أن تجربة اتحاد التلفزة الخاصة تفتح المجال لرؤى مختلفة تحمل آمال وأحلام الشعوب الإفريقية التي عانت كثيرا، وتدفع بإرادتها وتوفر رغبتها في النمو والعمل المشترك.

وأعرب عن سعادته بأن السودان استضافت الشهر الماضي الاحتفال بالعيد الخمسين لاتحاد إذاعات الدول العربية، والآن تستضيف الملتقى الثالث لاتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا، مما يؤكد الانتماء المزدوج للسودان

وتنوعه الثقافي الثري.وأعرب عن أمله في طرح مشروع المدينة الإعلامية الحرة في الملتقى الرابع، ليكون منبرا لكل الإذاعات والمحطات الإفريقية.وانطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثالث لاتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا تحت شعار "إفريقيا قبلة الأنظار"، برعاية النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو.واستعرض أبوبكر عبد الله برقو، رئيس الاتحاد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أهداف الاتحاد المتمثلة في الحفاظ على عادات إفريقيا وتقاليدها وثرواتها، وحماية شعوبها بنشر الوعي والترابط وبناء الثقة.وقال برقو إن إفريقيا غنية بمواردها وبأبنائها، معتبرا أن الإعلام الغربي ظل يرصد ويرسم عنها صورة سلبية يقع على عاتق الاتحاد تغييرها.