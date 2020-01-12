الفلبين تغلق مطار مانيلا الدولي بعد ثوران «بركان تال»

أغلقت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، مطار مانيلا الدولى لحين صدور إشعار آخر، بعد أن نفث بركان في إقليم باتانجاس القريب عموداً ضخماً من الرماد.
وبلغ طول عمود الرماد الذي نفثه بركان تال كيلومترا وصاحب ذلك أصوات وهزات أرضية خلال اليوم، مما يشير إلى اضطراب زائد قد يؤدي إلى ثوران البركان في غضون أسابيع.
وكتبت سلطة مطار مانيلا الدولي على تويتر تقول «عمليات الطيران في مطار نينوي أكينو الدولي علقت بشكل مؤقت بسبب الرماد البركاني من ثوران بركان تال».
ونصحت الركاب بالتنسيق مع شركات الطيران بشأن تفاصيل رحلات الطيران.
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