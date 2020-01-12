الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية التي تضم العاصمة طرابلس بدءاً من ليل السبت / الأحد بالتوقيت المحلي، شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وذلك حسبما قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.

وعقب بدء سريان الهدنة، قال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان مصور في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن الجيش الوطني قبل هدنة في الغرب "على أن يلتزم الطرف الآخر المقابل بإيقاف إطلاق النار في هذا التوقيت". وحذر من أن أي خرق للهدنة سيكون الرد قاسياً".

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالهدنة وحثت على "الالتزام بشكل صارم بوقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للجهود السلمية لمعالجة كل الخلافات من خلال الحوار".

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وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي على سرت في تقدم سريع سبقته غارات جوية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت في وقت سابق السبت، إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين.