كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية جنوب طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب طرابلس، وقالت الكتيبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" أن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد إختراقا للهدنة".

وأضافت الكتيبة أنه تم إسقاطها من قبل "سرية الشهيد عبد الله العتيري" التابعة للكتيبة 128 مشاة.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أعلن أمس السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شريطة إلتزام الطرف الآخر بالهدنة.