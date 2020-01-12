كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية العراقية في قصف صاروخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بعد تعرضها لقصف بصواريخ الكاتيوشا.

وقالت خلية الإعلام الوطني، في بيانها، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن قاعدة بلد‬ في محافظة صلاح الدين تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا، ما ادى الى اصابة اربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهما ضابطين إثنين.

وأعلن الجيش العراقي عن "إصابة اربع أفراد من سلاح الجو العراقي بينهم ضابطان بعد سقوط 8 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين"

وهو القصف الثاني التي تتعرض له القاعدة الجوية التي تضم قوات أمريكية وطائرات اف 16 العراقية، حيث تعرضت لقصف الخميس الماضي حيث سقط صاروخ الى جنبها.