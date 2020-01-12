كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول زيارة له.. تميم يقدم "3 مليارات دولار" لإيران لدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الأمير القطري تميم بن حمد، اليوم الأحد، العاصمة الإيرانية (طهران)، وتعتبر هذه أول زيارة لتميم منذ توليه منصبة في عام 2013م.

وأوضح موقع قطريليكس: أن تميم بن حمد قدم للرئيس حسن روحاني 3 مليارات دولار؛ لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي قامت إيران بقصفها يوم الأربعاء الماضي ، كما ذكر موقع "ميدل إيست أون لاين" أنباء عن مصادر إيرانية بتقديم الـ 3 مليارات من قطر لإيران، حسبما نقل موقع "فوري" الإيراني الناطق عن المعارضة الإيرانية.

وأفادت وكالة إيران الرسمية "إرنا"، بأن "أمير قطر وصل إلى إيران في زيارة رسمية يلتقي خلالها حسن روحاني؛ لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة بالمنطقة".

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