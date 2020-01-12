كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تجبر قطر على دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نشطاء وسياسيون على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، إن "إيران قررت أن تدفع قطر تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ عن طريق الخطاً يوم الأربعاء الماضي".

ولفت النشطاء والسياسيون، في وسم "إيران تحلب قطر"، إلى أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى إيران هدفها بحث هذه التعويضات وكيفية دفعها، موضحين أن "إيران وتركيا إعتادتا على إبتزاز قطر، التي ترفض حتى الآن العودة إلى الحضن العربي".

وأكد السياسيون على أن "قطر تعهدت بدفع ثلاثة مليارات دولار؛ لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية بالرغم من عدم صلة قطر بهذه الجريمة، التي إرتكبها الحرس الثوري الإيراني".

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كما شدد النشطاء بـ "توتير"، على أن قطر أصبحت اداة تتلاعب بها إيران كيفما شاءت، مشيرين إلى أن أمير قطر هو من فعل ذلك ببلاده، ومن سيعاني في كل هذا هو الشعب القطري المسلوب حقه.