كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرين يحرقون العلم البريطاني أمام السفارة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل عشرات المتظاهرين الإيرانيين العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران، اليوم الأحد، بعد توقيف السفير البريطاني لاتهامه بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، وفق ما أفاد صحفيون.

وتجمع نحو 200 متظاهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية، هاتفين "الموت لبريطانيا"، بعد يوم على التوقيف الوجيز للسفير البريطاني روب ماكير الذي اتهم بمشاركته في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ونفى ماكير، الذي نددت لندن باعتقاله أمس السبت في إيران، اليوم الأحد مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات كما أفادت وسائل إعلام إيرانية.