كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وزير الدفاع: ترامب مستعد للحديث مع إيران دون شروط

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال مستعدا للحديث مع إيران بدون شروط مسبقة.

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