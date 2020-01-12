كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || وزير الدفاع: ترامب مستعد للحديث مع إيران دون شروط
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال مستعدا للحديث مع إيران بدون شروط مسبقة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إسبانيا تعتقل 47 متهمًا بالإتجار في البشر
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اعتقال 47 شخصاً لإتجارهم بالبشر ضد أشخاص قادمين من المغرب، حصلوا منهم على أموال لمنحهم أوراق مزورة ومساعدتهم على العبور من الأراضي البريطانية صوب إسبانيا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني خارج جامعة طهران
ذكرت وكالة رويترز، أن عشرات المحتجين، تجمعوا خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا.