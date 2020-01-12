كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: جون كيري يقر بأن التمويل الإيراني استخدم لهجمات ضد أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتب وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية انتقد فيها سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران. والآتي ترجمة نص المقالة بتصرف:
يقول الرئيس ترامب إنه خلال عهده لن يسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي. ولكن إذا أراد أن يفي بهذا الوعد، ما كان ينبغي أن ينسحب من اتفاق إيران النووي لعام 2015 الذي كان ساري المفعول. وبدلاً من ذلك، أخرج ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق واتبع سياسة خارجية طائشة وضعتنا على طريق الصراع المسلح مع إيران.
فبعد أن أذن السيد ترامب باغتيال اللواء قاسم سليماني الأسبوع الماضي، أعلنت إيران أنها لم تعد ملزمة باتباع الاتفاق، الذي كبح طموحاتها النووية، وأطلقت صواريخ باليستية على قاعدتين عراقيتين تقيم فيهما قوات أميركية، دون تأثير كبير. وإضافة إلى الاضطرابات، وافق البرلمان العراقي على قرار رمزي إلى حد كبير بطرد القوات الأميركية التي تقاتل “داعش” (من العراق).
وعلى الرغم من أن السيد ترامب قد تراجع منذ ذلك الحين عن حافة الحرب، إلا أنه لا يمكنني أن أشرح الفوضى التي وسمت رئاسته التي تنتقل من أزمة إلى أخرى، حقيقية كانت أو مصطنعة. قال الرئيس إنه “لا يقوم باستراتيجيات الخروج”. من الواضح أنه لا يقوم باستراتيجيات، هذه الفترة.
ورأى كيري أن هذه اللحظة كانت متوقعة منذ تخلى السيد ترامب عن اتفاق 2015، الذي كان يعمل، واختار بدلاً من ذلك عزلنا عن حلفائنا، وتضييق خياراتنا في المنطقة، وإغلاق الباب أمام معالجة القضايا الإضافية مع إيران من خلال دبلوماسية بناءة.