كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: جون كيري يقر بأن التمويل الإيراني استخدم لهجمات ضد أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تم ضبط وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وهو يقر بأن الأموال التي تم منحها على نحو مثير للسخرية لإيران تم استخدامها لتمويل هجمات على الولايات المتحدة الأمريكية"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف ترامب، عبر موقع تويتر اليوم الأحد : "لا يمكن سوى لشخص في منتهى الحماقة أن يعطي مبلغاً يتجاوز 150 مليار دولار لإيران. لقد توجه (الإيرانيون) لتنفيذ أعمال عنف في الشرق الأوسط!".