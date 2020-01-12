كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث تدعو الأمير هاري لحضور اجتماع الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الملكة اليزابيث حفيدها الامير هاري لحضور اجتماع أزمة لمناقشة الترتيبات المستقبلية له ولزوجته ميغان في أعقاب إعلان الزوجين المفاجئ عن رغبتهما في التراجع عن واجباتهما الملكية، وفقا لما اوردته "رويترز".

وقال مصدر في قصر باكنجهام لرويترز ان الامير تشارلز، والد هاري وهو وريث العرش، وشقيقه الامير وليام سيحضران الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين في مقر ساندرينجهام للملكة في نورفولك بشرق انجلترا. وستحاول ميغان، الممثلة التليفزيونية الأمريكية السابقة، الانضمام عبر الهاتف من كندا.

فاجأ هاري وميغان، المعروفين رسميًا باسم دوق ودوقة ساسكس، بقية أفراد العائلة المالكة يوم الأربعاء بإعلانهم أنهم يريدون "نموذج عمل جديد" يسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية والاستقلال ماديا.

لم يتشاوروا مع الملكة، البالغة من العمر 93 عامًا، أو غيرها من أفراد الأسرة قبل إعلانهم على موقع إلكتروني جديد، https:sussexroyal.com، وهي الخطوة التي اصابت الملكة وافراد العائلة الأخرى بخيبة أمل، وفقًا لما ذكره أحد أفراد العائلة المالكة.

سيكون الاجتماع يوم الاثنين أول مرة يلتقي فيها كبار أفراد العائلة المالكة شخصيًا لمناقشة المخاوف التي أثارها هاري وميغان.

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وقال مصدر ملكي ان المسؤولون يعقدون محادثات خلف الكواليس منذ اعلان البيان في محاولة للتوصل إلى ترتيب جديد للزوجين، وإن تلك الجهود تقدمت بشكل جيد.

مهدت المشاورات، التي شملت أيضًا الحكومتين البريطانية والكندية، الطريق لعقد لقاء وجهًا لوجه بين هاري والملكة.

وقال مصدر القصر إنه يظل هدف الملكة للتوصل إلى حل للأزمة في أيام بدلًا من أسابيع، لكن هذا يتطلب "مناقشات معقدة ومدروسة" وأي اتفاق يستغرق وقتًا لتنفيذه.