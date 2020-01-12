كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن في إسبانيا وجبل طارق تعتقل 47 شخصاً بتهمة الإتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان المعتلقون يزورون المستندات اللازمة من أجل حصول المهاجرين على تأشيرات لدخول جبل طارق، وبعد وصولهم لهناك يعبرون الحدود بشكل غير شرعي داخل سيارات دفع رباعي.
وكانت المنظمة تحصل من كل مهاجر مغربي على مبلغ يتراوح بين 7 آلاف وثمانية آلاف يورو للحصول على تأشيرة، يضاف إليه ما بين 500 و700 يورو حال احتاجوا لإقامة مؤقتة أو انتقال من منطقة لأخرى في إسبانيا أو في بلد أوروبي.
وبدأت التحقيقات في هذا الصدد عام 2018 حينما لاحظت شرطة جبل طارق زيادة في أعداد المغربيين القادمين من طنجة بتأشيرة إقامة للمملكة المتحدة، وهو أمر لايسمح بدخول إسبانيا بشكل شرعي.
ووجهت السلطات للمعتقلين تهمتي الانتماء لتنظيم إجرامي والإتجار بالبشر.