كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب قادة إيران بعدم قتل المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين.

وكتب ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "لا تقتلوا المتظاهرين في بلادكم".

وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.

وقال: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

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وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة".

ولفت إلى أنه "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني".

والسبت مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن الإيرانية بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.