كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: ترامب مستعد للحديث مع إيران دون شروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال مستعدا للحديث مع إيران بدون شروط مسبقة.

ودعا ترامب، الأحد، النظام الإيراني إلى الكف عن قتل المتظاهرين ووقف قمع المحتجين.