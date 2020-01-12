أمريكا تطرد 12 عسكريا سعوديا بسبب مواد إباحية لأطفال!

تعتزم الولايات المتحدة طرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد أمريكية، عقب مراجعة أجراها البنتاغون، بعد حادث إطلاق نار من طرف ضابط في سلاح الجو السعودي داخل قاعدة بفلوريدا.

وقالت محطة “سي.إن.إن”، نقلا عن مصادر، لم تذكر اسمها، إن السعوديين، الذين سيتم طردهم، غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي، الذي قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عددا من المتدربين السعوديين متهمون بحيازة مواد إباحية لأطفال، وهو الأمر الذي رفضت وزارة العدل التعليق عليه، وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI”.

وأوضحت “سي.إن.إن”، أمس السبت، أن المتدربين السعوديين ليسوا متهمين بمساعدة الملازم في سلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، منفذ إطلاق النار، الذي قتل 3 بحارة أمريكيين، في حين أشار شخص مطلع على الأمر إلى أن بعض هؤلاء المتدربين لهم صلات بحركات متشددة.

وفي دجنبر الماضي، اطلق، محمد الشمراني، العسكري في سلاح الجو السعودي، النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، وراح ضحيت ذلك 4 قتلى (منهم الشمراني).