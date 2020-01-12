قبل مباراة الحسنية.. إنييمبا النيجيري يقسو على بارادو الجزائري برباعية

حقق نادي إنييمبا النيجيري اليوم الأحد، انتصارا مهما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أمام ضيفه بارادو الجزائري، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، التي تضم أيضا حسنية أگادير وسان بيدرو الإيفواري.

ولم يمهل صاحب الأرض ضيفه أكثر من 15 دقيقة ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب ستانلي ديمغبا، ثم ضاعف زميله فيكتور مباومبا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 35، قبل أن يعود ديمغبا دقيقة بعد ذلك ويحرز ثالث الأهداف، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

ونجح ديمغبا نفسه نجما للقاء بتوقيعه على هدفه الشخصي الثالث “هاتريك”، والرابع لفريقه في الدقيقة 76، قبل أن يحرز اللاعب عبد القهار قادري هدف حفظ ماء الوجه لبارادو عند الدقيقة 89.

ومكن هذا الانتصار، إنييمبا من الانفراد بوصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، متخلفا بنقطة وحيدة عن حسنية أگادير المتصدر ،الذي سيواجه مستء اليوم سان بيدرو متذيل الترتيب بنقطتين، بينما يأتي بارادو ثالثا بـ4 نقاط.