البطولة الاحترافية.. البياض يحسم مباراة السريع والفتح الرباطي

انتهت المباراة التي جمعت اليوم الأحد، بين فريق سريع واد زم وضيفه الفتح الرباطي، بالتعادل دون أهداف، وذلك برسم لقاءات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب البلدي بواد زم، وأدارها الحكم نور الدين الجعفري، إلى التعادل دون أهداف.
ولم يطرأ أي تغيير على الـ45 دقيقة الثانية من عمر المباراة، لتعلن صافرة الجعفري عن نهاية المواجهة بين الطرفين بلا غالب ولا مغلوب.
وعقب هذا التعادل، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، إذ أصبح الفتح الرباطي في المركز الخامس مؤقتا بمجموع 18 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن سريع واد زم، صاحب الرتبة التاسعة.
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