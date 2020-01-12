سقوط أربعة صواريخ على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنودًا أميركيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت سبع قذائف صاروخية داخل قاعدة "بلد" الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود عراقيين.

ولفتت مصادر عسكرية إلى أن القذائف سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة، بغداد.

وأوضحت المصادر أن غالبية القوات الأميركية، غادرت قاعدة "بلد" بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.