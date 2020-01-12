القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت سبع قذائف صاروخية داخل قاعدة "بلد" الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود عراقيين.
ولفتت مصادر عسكرية إلى أن القذائف سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة، بغداد.
وأوضحت المصادر أن غالبية القوات الأميركية، غادرت قاعدة "بلد" بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط أربعة صواريخ على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنودًا أميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.