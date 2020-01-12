الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الأحد 12 يناير 2020

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب العاصمة طرابلس .



وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، "إن الطائرة المسيرة التركية كانت محملة بقذائف الهاون مما يعد خرقا للهدنة المعلنة منذ منتصف الليلة الماضية".

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وكان اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية قد أعلن عقب بدء الهدنة إن المليشيات في طرابلس قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ، مضيفا: "نحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الأحد على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مضيفا أن القوات الليبية سترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.