بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي يتبادلان الآراء حول الوضع في ليبيا

الأحد 12 يناير 2020

بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ورئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”، تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وناقشا، جهود تسوية الأزمة وأهمية التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.



وذكر الكرملين في بيان، اليوم الأحد: "ناقش بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي، هاتفيا، النزاع في ليبيا، وجهود تسوية الأزمة ووقف القتال".

وتابع البيان: "تبادلا الآراء حول الموقف في ليبيا، وناقشا الجهود، التي ترمي إلى تسوية الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن كونتي أشاد بالاتفاق بين روسيا وتركيا، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول في 8 يناير الجاري".

Advertisements

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الأحد، وفقا للاتفاق التركي الروسي.

وكان "الجيش الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، قد أعلن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك استجابة للدعوة الروسية التركية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00: 01 12 يناير2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وتعهد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بأن "الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 يناير، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.