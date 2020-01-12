الجزائر تبدي إرتياحها بوقف إطلاق النار في ليبيا

الأحد 12 يناير 2020

أعربت الجزائر عن ارتياحها لقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت مختلف الأطراف إلى الالتزام بالقرار والعودة السريعة لمسار الحوار الوطني الشامل.



وأصدرت الخارجية الجزائرية، مساء الأحد بيانا، رحبت فيه بوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات السراج.

Advertisements

وشددت على موقف الجزائر "الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي ليبي"، وجددت في الوقت ذاته دعوتها لجميع الأطراف لـ"تغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها" كما ورد في البيان.

وأكدت وزارة الخارجية على "مواصلة الجزائر جهودها للتوصل إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيداً عن أي تدخل خارجي، والذي لم يزد الوضع إلا تأزماً، بالإضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عبر الحوار".

وشهدت العاصمة الجزائرية منذ الأسبوع الماضي حراكاً دبلوماسياً لبحث الأزمة الليبية بعد قرار الرئيس التركي إرسال قوات لدعم مليشيات السراج بطلب منه، كان آخرها زيارة وزير الخارجية الكونجولي جون كلود جاكوسو، السبت.