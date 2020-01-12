- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يبحث في القاهرة تطورات ليبيا والعراق والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
يعقد البرلمان العربي، جلسة الأربعاء، المقبل في القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتدخلات الأجنبية.
وسيلقي رئيس البرلمان الليبي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في ليبيا، حيث من المقرر أن يصدر البرلمان بعد ذلك قراراً بشأن الأزمة.
وسيناقش البرلمان العربي في جلسته أيضا تطورات الأوضاع في العراق، في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين إلى 20 ألف.
وستسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، الثلاثاء، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، خاصة فى سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يبحث في القاهرة تطورات ليبيا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.