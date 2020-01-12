البرلمان العربي يبحث في القاهرة تطورات ليبيا والعراق

الأحد 12 يناير 2020

يعقد البرلمان العربي، جلسة الأربعاء، المقبل في القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتدخلات الأجنبية.



وسيلقي رئيس البرلمان الليبي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في ليبيا، حيث من المقرر أن يصدر البرلمان بعد ذلك قراراً بشأن الأزمة.

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وسيناقش البرلمان العربي في جلسته أيضا تطورات الأوضاع في العراق، في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين إلى 20 ألف.

وستسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، الثلاثاء، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، خاصة فى سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي.