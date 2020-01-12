قائد الحرس الثوري: لم يكن يهمنا قتل جنود أمريكيين

الأحد 12 يناير 2020

اللواء حسين سلامي Advertisements

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إنه "لم يكن مهماً بالنسبة لنا قتل جنود أمريكيين ولم ننو ذلك بل استهداف مناطق التجهيزات العسكرية الأمريكية".



وأضاف سلامي: "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن الانتصار الكبير على الولايات المتحدة". ومن ناحية أخرى أكد سلامي أن سقوط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 مدنيًا، بصاروخ إيراني، لم يسمح لبلاده بالكشف عن الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققته بقصف القاعدة الأمريكية في العراق.

وقال في كلمة خلال جلسة مغلقة للبرلمان، اليوم الأحد "تحطم الطائرة الأوكرانية لم تسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدة الأمريكية في العراق".