- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الحرس الثوري: لم يكن يهمنا قتل جنود أمريكيين والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
اللواء حسين سلامي
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إنه "لم يكن مهماً بالنسبة لنا قتل جنود أمريكيين ولم ننو ذلك بل استهداف مناطق التجهيزات العسكرية الأمريكية".
وأضاف سلامي: "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن الانتصار الكبير على الولايات المتحدة". ومن ناحية أخرى أكد سلامي أن سقوط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 مدنيًا، بصاروخ إيراني، لم يسمح لبلاده بالكشف عن الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققته بقصف القاعدة الأمريكية في العراق.
وقال في كلمة خلال جلسة مغلقة للبرلمان، اليوم الأحد "تحطم الطائرة الأوكرانية لم تسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدة الأمريكية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري: لم يكن يهمنا قتل جنود أمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.