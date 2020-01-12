بعد 32 عاماً.. توقعات بـ«قفزة مرعبة» في تعداد السكان بمصر

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن توقعاته بشأن تعداد السكان خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، حيث أظهرت مؤشرات أن عدد سكان مصر، قد يصل إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052.

وأشار الجهاز المركزي إلى عدة دراسات تحليلية عن أثر الزيادة السكانية على قطاعات عدة في مصر، بينها القوى العاملة والتعليم والصحة والهجرة الداخلية خلال الفترة بين 2017 و2052.

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ووفقا لما نقله موقع “البوابة”، الأحد، فقد توصلت الدراسات إلى أنه، ووفقا للفرض المتوسط للخصوبة، من المتوقع ارتفاع عدد السكان من نحو 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة نحو 58.2 مليون نسمة.

بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على ما هي عليه، التي تصل إلى 4.3 طفل لكل سيدة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” عن دراسة الجهاز، سيؤدي هذا إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، مما يستلزم مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة المطلوبة لاستيعاب تلك الزيادة.