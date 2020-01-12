رسمياً.. سواريز يغيب عن الملاعب لاربعة اشهر

رياضة 2020-01-12 | 17:34 0 مشاهدة أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لويس سواريز، جراحة ناجحة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى خلال الساعات الماضية بعد إصابته خلال مباراة أتلتيكو مدريد في بطولة السوبر الإسباني.



وأفاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن "غياب اللاعب يمتد لمدة 4 أشهر على الأقل عن مباريات الفريق، ومن المفترض عودته في نهاية شهر نيسان أو ايار المقبل". وتعد تلك هي العملية الجراحية الثانية في أقل من عام في الغضروف، بالنسبة لسواريز، حيث سبق ودخل غرفة العمليات في مايو من العام الماضي 2019 وتحديدًا بعد السقوط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0 في آنفيلد.وأفاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن "غياب اللاعب يمتد لمدة 4 أشهر على الأقل عن مباريات الفريق، ومن المفترض عودته في نهاية شهر نيسان أو ايار المقبل". وبالتالي، لن يستطيع برشلونة الاعتماد على مهاجمه الأساسي طيلة الفترة المقبلة، وسط غياب جناح الفريق عثمان ديمبلي، حتى منتصف شهر فبراير وعدم وجود رأس حربة قادر على تعويض سواريز سوى أنطوان جريزمان.

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