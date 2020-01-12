الاعلام الامني: قاعدة بلد‬ تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا

وقالت الخلية في بيانها، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قاعدة بلد‬ في محافظة صلاح الدين تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا، ما ادى الى اصابة اربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهما ضابطين إثنين.

وكانت خلية الاعلام الامني قد اصدرت بيانا في وقت سابق اعلنت فيه عن تعرض قاعدة بلد الى قصف بصواريخ الكاتيوشا.