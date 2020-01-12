الإعلام الأمني: إصابة ضابط وثلاثة منتسبين بسقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن إصابة ضابط وثلاثة منتسبين بسقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تعرضت الى قصف بصواريخ الكاتيوشا".
وأضافت أن "القصف أدى إلى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية".
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