مقتل صاحب معرض للسيارات جنوبي ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأحد، بمقتل صاحب معرض للسيارات جنوبي المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على قتل مواطن (صاحب معرض للسيارات) قرب قرية أبو فياض في ناحية بهرز جنوبي محافظة ديالى". وأضاف أن "القتيل من أهالي منطقة النهروان جنوبي بغداد".



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