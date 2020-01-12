إماراتيون يغردون لرثاء قابوس: لن ننسى سلطان عمان

أطلق إماراتيون هاشتاق بعنوان "الإمارات لن تنسى قابوس"، يشاطرون فيه شعب وحكومة سلطنة عمان الأحزان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كما تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

ونشر مصعب الطنيحي، على حسابه بموقع تويتر، صورة تجمع الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد.

وكتب على حسابه قائلا: "صورة نادرة تجمع بين جلالة السلطان قابوس رحمه الله والمغفر له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في أبوظبي عام 1973م".





وأضاف: "#الإمارات_لن_تنسى_قابوس ولا زايد هم من أسسوا الدولة العصرية وأخلصوا في خدمة شعب وطنهم بكل إخلاص وتفان ووحدوا حب الشعبين الشقيقين من جميع النواحي".

وعلق عمر الساعدي على الهاشتاق قائلا: "وترجل فارس الحكمة والسياسة.. السلطان قابوس قائد النهضة العُمانية.. السلطان قابوس كان بمثابة الأخ والصديق ورفيق درب #الشيخ_زايد رحمه الله.. للسلطان قابوس مكانة رفيعة عند عيال زايد.. أسس المغفور لهما علاقات تاريخية وثيقة جمعت البلدين والشعبين الشقيقين".





فيما كتب عمر البريكي، على حسابه برفقة الهاشتاق: "تميزت علاقة الشيخ زايد بالسلطان قابوس رحمهما الله بالأخوة والوفاء وحب الخير للشعبين الشقيقين.. مما أسس لعلاقة تاريخية عززتها المواقف الصادقة والعلاقات المتينة الراسخة".





وعلق عيسى بن ضحى قائلا: "قابوس كان بمثابة أخ لزايد رحلوا الحكماء ورسموا لنا خارطة المستقبل".

وقال فيصل الزعابي: "ما بين عمان قابوس وإمارات زايد إلى عمان هيثم وإمارات خليفة تبقى العلاقات التي تربطنا أقوى وأسمى فنحن بيتٌ واحد.".





بينما كتب محمد أحمد الظهوري: "الإمارات وسلطنة عُمان.. علاقات متميزة وروابط تاريخية مشتركة أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس."

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في المقابل حرص العمانيون، على شكر أشقائهم الإماراتيين في تغريدات على نفس الهاشتاق ومنهم منذر العباسي الذي كتب: "شكرا لدعواتكم الصادقة.. شكراً الشيخ محمد بن زايد.. شكراً دار زايد".





أما حساب باسم محمد علق على الهاشتاق قائلا: "جزاكم الله خيرا يا أهل الإمارات الحبيبة".

وكتبت ليان على حسابها: "الله يرحمهم جميعا يا رب.. شكرا يا أهل الإمارات وافين وكلنا واحد مشاعركم وصلت".





وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، والراحل صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم، كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.



وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه سيتبع خط الراحل السلطان قابوس بن سعيد، في سياساته الخارجية والتعاون الدولي.





وتحرص الإمارات وسلطنة عمان على التنسيق المتبادل بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين.

وتعود العلاقات الإماراتية العمانية لعقود مضت، وشكلت الزيارة التاريخية للشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية "الهوية" بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة.

وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث تعد هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك إلى جانب الزيارات المتبادلة بين القيادتين.





وتترجم معدلات النمو المتزايدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، حالة التفاهم والترابط التي تجمع البلدين، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 45 مليار درهم نهاية عام 2018، فيما تعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على المستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 10%، وبلغ عدد الشركات الإماراتية والعمانية الإماراتية المشتركة العاملة في السلطنة حتى يناير 2019 نحو 2800 شركة، فيما يوجد نحو 320 علامة تجارية و22 وكالة تجارية عمانية مسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية 2018.

كما تجمع البلدين الشقيقين علاقات اجتماعية وثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، ويتقاسم البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي.