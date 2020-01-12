ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لمستوى السفراء

كشفت الحكومة الانتقالية بالسودان، الأحد، عن ترفيع التمثيل الدبلوماسي مع كندا لمستوى السفراء بدلاً عن قائم بالأعمال.



وجاء هذا خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بمكتبه وزير الشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الكندية روب أوليفانت.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس في تصريحات صحفية: إن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".

وأضاف "تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمستوى السفراء".

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من جهته أكد أوليفانت استعداد بلاده الكامل لدعم برامج حكومة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى التزامهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في إطار الانفتاح الكندي على أفريقيا والسودان بصفة خاصة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير، وذلك بعد 23 عاماً من التمثيل الدبلوماسي المحدود بسبب توتر العلاقات الثنائية.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر": "يسُرنا إعلان أن الولايات المتحدة والسودان قرَّرا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا".

ووصف هذه الخطوة بأنها "تاريخية" لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء القرار الأمريكي بالتزامن عقب زيارة رسمية لرئيس الوزراء السوداني إلى واشنطن أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية.