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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تسريب لعمر البشير: لدينا السلطة لقمع التظاهرات ولدينا المشانق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
الخليج 365
كشف مقطع فيديو "سري"، عن تفاصيل اجتماع سري عقده الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لبحث الاحتجاجات السودانية.
ويظهر في الفيديو البشير وهو يقول: "نحن لدينا السلطة ولدينا المشانق. فهل سيلومنا شخص إذا نصبنا لهم المشانق في الميادين؟".
وتابع البشير "حشدنا أكثر من مليون نسمة في الساحة الخضراء، رغم أن الناس كانوا يعتقدون بأنه لن يحضر أحد".
وأضاف "رغم الإشاعات بأن الناس سيفجرون ويطلقون قنابل في الساحة الخضراء وسيعملون لأجل تخويف الناس، لكن الناس جاؤوا. نحن لسنا قلة".
وطالب البشير بالقمع العنيف خلال التسجيلات السرية حتى أن أحد الحضور من أنصاره قال له “نريد أن نشنقهم، هؤلاء لا يستحقون أي شيء"، ليرد البشير بضحكة ساخرة.
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول، عمر البشير، "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
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