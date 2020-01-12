شاهد .. اعترافات مرتزق سوري بعد القبض عليه في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نشرت غرفة عمليات صبراته الليبية، إعترافات عنصر من المرتزقة السوريين بعد القبض عليه والتحقيق معه .



وقال العنصر السوري واسمه أنس ديب فتوت أنه من مواليد 1984 بليبيا وغادرها عام 2009 وكنيته أبوعمار .. مشيراً إلى أنه تم تجنيده عن طريق أحد الأشخاص الذين يعرفهم بعد أن تم تجهيز هوية تركية له .

وكشف أبو عمار أن المسؤولين عن التجنيد وعدوه بمبلغ الفين دولار ومنحهم مبلغ ألف ليرة تركية عند السفر، غير أنهم استلموا فقط 500 ليرة .. مشيراً إلى أنه تم تجميعهم في منطقة ”حوار كلس“ وتم نقلهم إلى ”غازي عنتاب“ بتركيا بعدد 5 حافلات وكان عدد العناصر في حدود 100 عنصر، مبينا أنه طُلب منهم ارتداء ملابس مدنية وأخذوا منهم هواتفهم المتنقلة كما طلب منهم حلق لحاهم.

وبيّن أبوعمار أنهم ”وصلوا من غازي عنتاب إلى مطار إسطنبول وتم إدخالهم من مكان خاص بالمطار دون تفتيش إلى الطائرة الليبية مباشرة حيث أقلتهم إلى مطار مصراته“.

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وأضاف أنه ”في مطار مصراته كانت تنتظرهم حافلات مكتوب عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية“، مبينا أنه ”في مصراته تم أخذ هوياتهم ومن مصراته نقلوا إلى منطقة السواني بطرابلس في مكان تابع لجهاز الهجرة غير الشرعية“.

وحول تسليحهم أشار أبوعمار إلى ”أنهم استلموا بنادق كلاشنكوف وعدد 4 مخازن لكل مقاتل“، مبينا أنهم ”ظلوا لمدة 3 أيام بدون أي عمل ولا يسمح لهم بالخروج من المقر حتى جاءهم القيادي السوري أبوعمشة وتحدث معهم حول الجهاد وحول العمليات التي قاموا بها في طرابلس“.

وأشار أبوعمار إلى أنه ”في يوم 8 يناير تم إخراجهم من المقر بعدة سيارات مصفحة ومدرعات وبحسب ما سمع عبر اللاسلكي تم نقلهم إلى منطقة بوسليم“.

وأضاف أنه بمجرد وصولهم قامت طائرة برصدهم وأطلقت صاروخا على موقعهم ثم بدأت قوات الجيش بقصفهم بالهاون مما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة بينهم وتم نقله هو وعدد من الجرحى إلى عربة مصفحة يقودها عنصر تركي .

وبحسب أبو عمار فإنه بعد وصولهم إلى معسكر الحوادث في منطقة أبو سليم استطاع أن يتصل بصهره الليبي في صبراته ويدعى علي الكيلاني الذي حضر للمستشفى وأقله معه إلى صبراته حيث يقيم شقيقه والذي تم القبض عليه في منزله من قبل عناصر البحث الجنائي والغرفة الأمنية المشتركة.

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