ترند | تحرك مصري عاجل لمواجهة التهديد الإثيوبي..وانخفاض قياسي للدولار.. وحقائق تعرض لأول مرة في قضية نانسي وزوجها

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تراجع جديد للدولار.. العملة الخضراء تسجل أقل سعر منذ 3 سنوات، وأزمة سد النهضة.. رسالة شديدة اللهجة من مصر.. وتهديد إثيوبي جديد.. وتحرك عاجل من الخارجية.. وأديب: الماء في خطر، وبالأدلة.. قناة لبنانية تكشف سر اختلاف ألوان ملابس سارق نانسي عجرم في الكاميرات.. وحقيقة فبركة مقطع اقتحام المنزل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تراجع جديد للدولار.. العملة الخضراء تسجل أقل سعر منذ 3 سنوات

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه، بمقدار 5 قروش، الأحد 12 يناير، مسجلة أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وسجلت العملة الأمريكية، الأحد، في البنك التجارى الدولي CIB أقل سعر للشراء بـ15,90 جنيها، وأقل سعر للبيع بـ 16٫00 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٩١٨٦ جم شراء

١٦٫٠٤٥٧ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٠٦ جم شراء

١٦٫١٦ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٩٩ جم شراء

١٦٫٠٩ جم بيع

بنك قناة السويس

١٥٫٩٨ جم شراء

١٦٫٠٨ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٩٦ جم شراء

١٦٫٠٦ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٩٤ جم شراء

١٦٫٠٤ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٩٢ جم شراء

١٦٫٠٢ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٩٢ جم شراء

١٦٫٠٢ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٩٢ جم شراء

١٦٫٠٢ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٩ جم شراء

١٦ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٩ جم شراء

١٦ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٩ جم شراء

١٦ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه.

وقال المصدر لموقع "مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

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وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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أزمة سد النهضة.. رسالة شديدة اللهجة من مصر.. وتهديد إثيوبي جديد.. وتحرك عاجل من الخارجية.. وأديب: الماء في خطر

تفاقمت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، بعد تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولتها فرض الأمر الواقع، دون أي اعتبارات للحقوق المصرية في نهر النيل، ضاربة بعرض الحائط اتفاق إعلان المباديء بين الدول الثلاث.

ومن المنتظر أن يعقد الطرفان اجتماعا هاما في أمريكا، قد يكون الفرصة الأخيرة في مشوار التشاورات الودية.

بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية

ومؤخرا أصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة، تفضح خلاله نوايا إثيوبيا الخبيثة، وادعائها معلومات مغلوطة.

وأكدت مصر أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها، أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات اثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التى أبرمتها اثيوبيا بارادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التى تعهدت فيها بعدم احداث ضرر لمصالح مصر المائية، الا ان اثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.

وتؤكد مصر أن هذا المنحى الأثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.

كما توضح مصر ان سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي اثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع الى نيتها لتوظيف هذا السد والذى يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الإكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.

لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا. وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح. فبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وخلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن أثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية.

وتعرب مصر عن دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات اثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى.

كما تستنكر مصر ما ورد في بيان الخارجية الأثيوبية من مزاعم بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، موضحة أن مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء، والتي ربما تصدر للاستهلاك المحلي، لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وتؤكد مصر انها ستشارك في الأجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الامين من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى التى لا تقبل التهاون فيها.

تحرك عاجل من الخارجية

وفي سياق متصل، توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب بيان للخارجية، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

تهديد إثيوبي بملء السد بشكل أحادي

من جانبه، قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك تعنتا وتشددا من الجانب الإثيوبي ولم يقدم توافقا حول النقاط الخلافية، مضيفا:" هناك اجتماع برعاية أمريكية حول مفاوضات سد النهضة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" خلال الجلسات الأخيرة مع الجانب الاثيوبي ولم يكن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي على التعاون مع مصر بالتفاهم".

وتابع متحدث الري:" هناك تلويح من الجانب الإثيوبي لملء السد بشكل أحادي وهذا ما ترفضه مصر، والتعاون في إدارة الأنهار المشتركة هو عرف دولي".

ولفت السباعي:" هناك مفاوضات حول سد النهضة منذ 2014 ومصر قدمت مقترحات من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة وتحقيق التنمية لإثيوبيا ونحافظ على مواردنا المائية بشكل او بآخر.

وتابع :" لم نصل إلى نقاط تلاقٍ في آخر اجتماع وقدمنا طرح ملء سد النهضة على مراحل وتعتمد على كميات الأمطار والمقترح يشمل ملء سد النهضة في 6 - 7 سنوات.

وأكمل السباعي:" نعتمد في المفاوضات على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ومنها اتفاق إعلان المباديء بين الدول الثلاث ويعتمد على حسن النية وعدم الإضرار وملء وتشغيل السد بشكل تعاوني.

أديب: الماء في خطر

وفي ذات السياق، قال الإعلامى "عمرو أديب" إن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود، مضيفا: "إحنا يا سادة في حارة سد، الماء في خطر، أنا غير متفائل على الإطلاق لأن التصريحات اللي بتخرج من الجانب الأثيوبي مزعجة جدا".

وتابع "أديب" خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : "الخارجية المصرية أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد التصرفات الأثيوبية وعندنا مشكلة أساسية وحقيقية في مشروع سد النهضة".

وواصل الإعلامي: "الموقف الاثيوبي غير صحيح ومحاولاتهم لملء السد قبل يوليو القادم، مشكلة كبيرة لو الاتفاق لم يفعل".

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بالأدلة.. قناة لبنانية تكشف سر اختلاف ألوان ملابس سارق نانسي عجرم في الكاميرات.. وحقيقة فبركة مقطع اقتحام المنزل

انتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء غير مؤكدة عن فبركة الفيديو الذي يرصد لحظة تسلل سارق الفنانة نانسي عجرم لمنزلها، بسبب ظهوره بملابس بيضاء في كاميرات المراقبة، على عكس ارتدائه في الواقع جاكت أسود في الصورة المنتشره له بعد مقتله، أيضا لاحظ البعض تغير ملحوظ في توقيت المقطع، مما أثار العديد من التكهنات.

من جانبها، أجرت قناة MTV اللبنانية، تقريرا أكدت خلاله كذب الروايات المتداولة، وأنه لا تزوير في المقطع المنتشر، كما أن اختلاف لون ملابس القتيل شيئ طبيعي نتيجة لتقنية كاميرات المراقبة.

وفي ذات السياق، قال الخبير التقنى، باتريك عودة، مدير قسم كاميرات المراقبة لدى "سامسونج" لبنان، في تصريحات للقناة، عن اختلاف ألوان ملابس القتيل: "الضوء ينعكس من الشخص نحو الكاميرا وبالتالي الثياب التي فيها لمعان تظهر بشكل أبيض فاقع، أما الألوان التى ليس فيها لمعان فتظهر أقل حدة وهو ما يفسر أن سحاب جاكيت القتيل بقى أسود لأنه ذو لون غامق وليس فيه لمعان، وكذلك ظل البنطلون بلونه الأسود، على عكس الجاكت نفسه الذي تحول للأبيض الفاقع لأنه في الحقيقة أسود لامع".

أما عن التلاعب في التوقيت، أكد الخبير أن الفيديو حقيقى وواضح ولم يتعرض للاجتزاء أو التغيير أو المونتاج، لافتًا إلى أن سبب اختلاف التوقيت بين الكاميرات يعود إلى أنها لا تبدأ التسجيل إلا عند حدوث حركة في المكان الذي تغطيه.

وأكد باتريك: "تسجيلات المراقبة في الكاميرات من المستحيل أن تتعرض للمونتاج، فهي إما أن تحذف بكاملها أو أن تظل كما هي".

وفي سياق متصل، أجرت مذيعة القناة اختبارا على الهواء، وارتدت جاكت أسود لامع، وبمجرد تشغيل كاميرا المراقبة تحول إلى اللون الأبيض الفاقع، وهذا ما يتطابق مع ما حدث للقتيل.

وكان تقرير الطب الشرعي اللبناني، قد كشف عن مقتل السارق بـ17 طلقة، وعلى إثر ذلك أصدرت القاضية غادة عون عدة قرارات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام طوال الأيام الماضية.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن توزيع الطلقات على القتيل جاءت كالتال: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تشير الدلائل الواضحة من التقرير، بأن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

من جانبه، أصدر القضاء اللبناني قرارات جديدة فى قضية حادثة منزل نانسى عجرم والمتعلقة بقتل المقتحم على يد فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق فى الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

وقررت القاضية غادة عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التى توضح مكان حصول الجريمة.

كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع غصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع إلى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعي، والكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما إذا كان قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.

وكانت قناة O TV اللبنانية، قد أجرت لقاء مع نانسى عجرم عقب اخلاء سبيل زوجها، حيث قالت "اللى فعله شادى هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك"

وتابعت "أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللى صار .. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا .. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكن الظروف أجبرتنا"

من جانبها رفضت والدة القتيل محمد حسن موسى تقبل العزاء، وقالت في لقاء تليفزيونى، قائلة: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".

وخلال لقائها بإحدى القنوات السورية، قالت والدة الشاب محمد حسن، "داخل أعزل .. ليه 16 رصاصة .. لا أقبل العزاء .. متل ما ولادها غاليين عليها ابنى غالى .. وهى حرمته ولاده .. عايزنى أقبل العزاء من قاتلة ابنى".

وكانت بعض المواقع السورية تناقلت خبراً حول أن اللص الملثّم السوري محمد حسن الموسى، كان يعمل في منزل نانسي عجرم وافتعل تلك الحادثة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه، كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة أنّ الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة بين اللص بنانسي وزوجها عارية من الصحة وكذب.

وقال جيجي لـ"النهار": "إنها كذبة يحاول البعض ترويجها، نحن لا نعرفه، وهل هناك من يطالب بمستحقاته يأتي في الساعات الأولى من منتصف الليل وفي يده قفازات ومثلم؟ هذا عيب، والقضاء اللبناني سيأخذ مجراه، واحنا ارتضينا بأنّ الدكتور فادي يتم إيقافه حتى يتم الانتهاء من التحقيق".

وتابع: "هل هناك عاقل يصدّق أن نانسي عجرم ستأكل مستحقات أي شخص، فالجميع يعلم خيرها".

وقررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بعدما استمعت إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن القاضية قررت إخلاء سبيل الهاشم، على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة.

تفاصيل الحادث

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها​ للسارق وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما بقصد السرقة، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

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