بوتين وكونتي يؤكدان أهمية التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار

أفاد ​الكرملين​ أن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي،أكدا على أهمية التزام طرفي النزاع في ​ليبيا​ بوقف ​إطلاق النار​، وذلك خلال ​اتصال​ هاتفي بينهما.

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