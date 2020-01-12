بوتين وماكرون يدعوان إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

دعا الرئيسان الروسي، ​فلاديمير بوتين​، والفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى الحفاظ على ​الاتفاق النووي الإيراني​. وأعلن ​الكرملين​ أن الرئيسين الروسي والفرنسي، كانا قد ناقشا الاتفاق النووي الإيراني، وآخر التطورات في ملفات ​ليبيا​ و​سوريا​ وأوكرانيا.



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