قوات حفتر: إسقاط طائرة تركية مسيرة تحمل عددا من قذائف الهاون

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة اللواء خليفة حفتر، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب العاصمة اللبية طرابلس.
وأشارت الكتيبة في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد اختراقا للهدنة".
ولفتت في تصريحها إلى أنه تم إسقاط الطائرة من قبل "سرية الشهيد عبد الله العتيري" التابعة للكتيبة 128 مشاة.
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