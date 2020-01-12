قوات حفتر: إسقاط طائرة تركية مسيرة تحمل عددا من قذائف الهاون

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ "​الجيش الوطني​ الليبي"، بقيادة اللواء خليفة حفتر، عن إسقاط ​طائرة​ تركية مسيرة في جنوب العاصمة اللبية ​طرابلس​.

وأشارت الكتيبة في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الطائرة كانت تحمل ​قذائف​ الهاون، مما يعد اختراقا للهدنة".

ولفتت في تصريحها إلى أنه تم إسقاط الطائرة من قبل "سرية الشهيد عبد الله العتيري" التابعة للكتيبة 128 مشاة.