أقدم متظاهرون إيرانيون غاضبون على إحراق العلم البريطاني خلال ​تظاهرة​ أمام سفارة ​المملكة المتحدة​ في ​طهران​.

في غضون ذلك استدعت ​الخارجية الإيرانية​ ​السفير البريطاني​ لديها، وابلغته احتجاجها على تواجده أمس في ​احتجاجات​ وصفتها بـ "غير القانونية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيرانيون يحرقون العلم البريطاني أمام السفارة البريطانية في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.