غوايدو: علينا النزول إلى الشوارع للاحتجاج على مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إلى مزيد من الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أنه "علينا النزول إلى الشوارع للاحتجاج وتقديم المطالب، والضغط سوياً"
ولفت غوايدو خلال تجمع في غرب كاراكاس لم يحضره سوى عدد قليل من الناس، إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله. لا يمكن لأحد الركوع أمام الدكتاتورية".
ويسعى غوايدو لإحياء التعبئة الضخمة التي حفزت المعارضة في أوائل 2019، إلا أن التجمعات أصبحت أقل بكثير من العام الماضي، بعد أن أبدى فنزويليون كثيرون ضجرهم من استمرار المواجهة السياسية والإحباط.
تجدر الإشارة إلى أن غوايدو هو رئيس البرلمان الفنزويلي، مدعوم من الولايات المتحدة، نصب نفسه رئيساً للبلاد في ظل وجود الرئيس مادورو، المدعوم من روسيا والصين.
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