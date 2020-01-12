انتشار تسجيل مصور يتحدث فيه مواطنون عن تعرضهم للضرب من قبل مرافقي فتفت والأخير ينفي

انتشر تسجيل مصور يتحدث فيه مواطنون عن تعرضهم للضرب من قبل مرافقي عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ قرب احد ​المطاعم​.

بالمقابل نفى فتفت في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ما حصل، وأوضح انه "أثناء تأديتي واجب العزاء بوالد الوزير الصديق الان حكيم تفاجأت بانتشار خبر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ مفاده انني كنت في مطعم La Parilla وقت وقوع الاشكال، يهمني أن اؤكد بأنّ ما يُشاع هو غير صحيح بصورة قطعيّة. كما اننا ندين ​العنف​ المقيت مهما كانت اسبابه او مبرراته. حمى الله الوطن".

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