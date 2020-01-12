النشرة: اصابة مواطن جراء تدهور آليته على الثلج في شبعا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ ان ​دراجة نارية​ نوع ATV يقودها المدعو م. ا تدهورت نتيجة انطلاقها على ​الثلج​ على طريق شبعا ما تسبب بإصابته بكسور ورضوض عمل ​الصليب الأحمر اللبناني​ في مركز شبعا على نقله إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة.

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