نصبت مجموعة "عطايا ​لبنان​"، خيما في باحة ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​، آوت فيها حوالي 35 امرأة وطفلا، ذكرت أن "لا مأوى لهم بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجار منازلهم، وهم يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جدا، ومن واجب ​الدولة​ رعايتهم والاهتمام بهم ليتمكنوا من العيش بكرامة".

وعمد النساء فور وصولهن إلى وضع فرش داخل الخيم، وأشعلوا مواقد النيران أمامها ليؤمنوا الحد الأدنى من الدفء لاطفالهن، وأعلن أنهن وأطفالهن لن يغادروا الخيم ولن يتركوا المعرض "حتى تؤمن الدولة مسكنا كريما لنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيواء 35 امرأة وطفلا في خيم نصبت في باحة معرض رشيد كرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.