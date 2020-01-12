قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتحدث خلال أيام عن انتصار كبير على أميركا

أعلن قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي، ​اللواء​ ​حسين سلامي​، أن إيران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن "انتصار كبير" على ​الولايات المتحدة​.

وأشار سلامي، في كلمة ألقاها، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، إلى أنه"خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن انتصار الكبير على الولايات المتحدة". لافتاً إلى أن "تحطم الطائرة الأوكرانية لم يسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدتين الأميركيتين في ​العراق​".

وفي حديثه عن الخطأ الذي أدى إلى ضرب الطائرة الأوكرانية، أعلن سلامي أن "ضحايا الطائرة هم أبناؤنا وأخواننا وآبائنا ونساؤنا وأمهاتنا وسنضحي بأنفسنا لنحمي شعبنا من الأعداء"، مشيراً إلى أن "إيران سوف تقيم مراسم تشييع تليق بشهداء الطائرة وسنقدم اعتذاراً لعوائلهم وجهاً لوجه"، واعداً الشعب الإيراني "بأن لا يتكرر مثل هذا الخطأ وأن نعمل ليل نهار لحمايتهم".

وتعبيراً عن ندمه وحزنه، تمنى سلامي "أن أكون أحد ركاب هذه الطائرة وأحترق معهم".