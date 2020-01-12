شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة السيد تؤدى اليمين الدستورية خلفا لوالدها فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدت النائبة هالة السيد السيد حسن ، اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد ، خلفا لوالدها النائب المتوفى السيد حسن موسي.

وورد فى الخطاب الوارد من رئيس هيئة الانتخابات أن النائبة هالة السيد حسن ، هى الاسم الاحتياطى للنائب عن قائمة فى حب مصر ، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط البلد ومقرها مديرية أمن القاهرة ، وتمنى لها الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، التوفيق قائلا " نرجو ان تكونى خير خلف لخير سلف"

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وحدد قانون مجلس النواب فى مادته 25 الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت علي أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه"